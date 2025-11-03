V Postojni se začenja usposabljanje pilotov Slovenske vojske (SV). Posadke letal in helikopterjev bodo do petka urile zagotavljanje ognjene podpore iz zraka, izvajanje taktičnih poletov, izmike z območja delovanja ter poenotenje postopkov izvajanja letalskih operacij, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Od ponedeljka do petka se bodo na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna usposabljali piloti lahkih bojnih letal Pilatus PC-9 Hudournik in posadke helikopterjev Cougar AS AL 532 Slovenske vojske. Posadke letal in helikopterjev bodo urile zagotavljanje ognjene podpore iz zraka, izvajanje taktičnih poletov, izmike z območja delovanja ter poenotenje postopkov izvajanja letalskih operacij.

Načrtovana je tudi uporaba letalskega streliva tipa MK-82, namenjena urjenju v natančnem odmetavanju in usmerjanju ognjene podpore letalskih sil, zato bo v okolici vadišča občasno povečan hrup, so še zapisali na ministrstvu. Vse aktivnosti se bodo izvajale ob doslednem spoštovanju varnostnih predpisov in skladno s protokoli ravnanja na vadišču.