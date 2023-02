Koprski policisti so v petek prestregli avtomobil, ki je v predoru Kastelec drvel 177 km/h. Voznika, sicer hrvaškega državljana, so ustavili na Dragonji. Izdali so mu plačilni nalog zaradi prekoračitve hitrosti, poleg tega ni imel s seboj obvezne zimske opreme. Globo je že poravnal, so sporočili.