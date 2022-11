V pretep vpletenih sedem mladoletnikov

Na sedežu socialne zadruge Sant’Angela Merici v Čedadu je bilo sinoči v hud pretep, ki je nastal iz nepomembnih vzrokov, vpletenih sedem mladoletnikov. Gre za državljane Pakistana in Tunizije, stare od 16 do 17 let. Dva od njih sta bila poškodovana in jim je zdravstveno osebje deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores na kraju nudilo prvo pomoč, nakar so ju prepeljali v videmsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da nista utrpela hujših poškodb. Na kraju so bili karabinjerji iz Čedada, ki so poklicali tudi kolege iz Podutane.