V prihodnjem tednu bo zadišalo po zimi

Konec tedna bo vlažen in občasno deževen. Nekaj več dežja bo v vzhodnih predelih FJK zlasti od današnjega večera in v noči na nedeljo ter jutri od popoldanskih ur dalje. Nocoj bodo padavine povečini rahle, jutri pa bodo že nekoliko močnejše. Vmes bodo obdobja s suhim in spremenljivim vremenom. Vremensko poslabšanje pričakujemo v ponedeljek, ko bo naše kraje dosegla solidna hladna vremenska fronta.

»V prihodnjem tednu se bo vremenski režim nad Evropo spremenil. Od severa bo proti Alpam in Sredozemlju pritekal znatno hladnejši zrak,« sporoča Arso na družbenih omrežjih.

»Ponedeljek bo še dokaj topel dan, padavine bodo zajele vso Slovenijo in do torkovega jutra večinoma že ponehale. Meja sneženja bo predvidoma ostala nad okoli 500 m nad morjem, saj se bo hladilo šele ob koncu padavin,« so med drugim zapisali.

Sredi prihodnjega tedna nato pričakujejo delne razjasnitve, medtem ko v drugi polovici tedna kaže na obsežen prodor hladne in vlažne polarne zračne mase proti zahodnemu in severnemu Sredozemlju, opozarjajo. Ob tem bo nad Sredozemljem predvidoma nastalo tudi samostojno ciklonsko območje, pri čemer bo takšen razvoj vremena našim krajem prinašal občasne padavine in nizko mejo sneženja, ki bi se bo v drugi polovici tedna občasno približala tudi nižinam, so zapisali. Razvoj pa bo odvisen predvsem od lege sredozemskega ciklona, ki pa še ni zanesljivo napovedljiva, zaključujejo.