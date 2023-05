V prihodnjem tednu kaže na spremembo zračnega toka

Tudi ta teden bo povečini minil pod vplivom azorskega anticiklona, ki nam bo zagotovil povečini sončno in prijetno toplo vreme. Ozračje bo nekoliko bolj nestanovitno zlasti v popoldanskih urah predvsem v gorskem svetu, kjer bodo nastajale posamezne plohe ali nevihte. Kakšen nevihtni oblak se bo mestoma lahko spustil tudi do ostalih predelov. Temperature bodo nadvse prijetne, najvišje dnevne vrednosti bodo do okrog 27 ali 28 stopinj Celzija. Občasno bo pihala šibka burja.

Nekaj več občasne nestanovitnosti bo v petek in soboto, ko se bo po severnoevropskih in deloma srednjeevropskih državah proti vzhodu pomikala hladna vremenska fronta. Proti Sredozemlju se bo prehodno spuščal nekoliko bolj svež zrak, ki bo vplival predvsem na dogajanje severno od Alpskega grebena. Delno pronicanje nekoliko hladnejšega zraka pa bo predvidoma občasno in obrobno lahko povečalo nestanovitnost tudi ponekod drugod. Možne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte, večjih poslabšanj pa po zdajšnjih izračunih ne gre pričakovati. V nedeljo kaže na povečini sončno vreme.

S prihodnjim tednom kaže na spremembo zračnega toka. Azorski anticiklon naj bi se deloma umaknil, nad severnim Sredozemljem pa naj bi nastala vrzel v zračnem tlaku. Tokovi bodo predvidoma nekaj dni obrnili od jugozahoda, od koder bo pritekal bolj vlažen zrak. Stanovitnost se bo v primerjavi z minulim in tekočim tednom nekoliko zmanjšala. Ob delni jasnini bo pogostejše spremenljivo vreme, pojavljale se bodo občasne krajevne plohe in nevihte. Vremenska slika naj bi se po zdajšnjih obetih spet izravnala proti koncu prihodnjega tedna.