V prihodnjih dneh bo mraz spet pritisnil

Današnje jutranje temperature so bile višje kot v minulih dneh tudi čez dan bo kar prijetno toplo, temperature bodo marsikje presegle 10 stopinj Celzija. Ponekod v severnih predelih dežele je zjutraj nastala kakšna snežna ploha.

Hladna vremenska fronta je na severni strani obšla Alpe, nekaj oblačnosti pa je po pričakovanjih pronicalo tudi proti našim krajem in so se ponekod pojavljale občasne rahle padavine, mestoma je padlo tudi nekaj snežink. V popoldanskih urah bo povečini sončno.

Nova zelo mrzla in obsežna zračna masa se medtem od severa približuje našim krajem. Mraz bo v prihodnjih dneh spet pritisnil. Najnižje temperature pričakujemo od sobote do ponedeljka. Vseskozi pa bo prevladovalo sončno vreme z le morebitno občasno zmerno oblačnostjo.

Jutri (petek) bo zapihala šibka burja. Noč bo že precej bolj mrzla od današnje, živo srebro se bo razen ob morju spustilo pod ledišče.

Najvišje dnevne temperature pa bodo do okrog 7 stopinj Celzija.

V soboto, nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme. Najnižje nočne temperature se bodo razen ob morju spustile za več stopinj Celzija pod ledišče, tudi ob morju v nedeljo in ponedeljek do okrog ledišča. Najnižje temperature bodo v nižinah in na Kraški planoti predvidoma padle do okrog -7 stopinj Celzija, mestoma lahko tudi nižje.

Mraz bo nekoliko popustil v drugi polovici prihodnjega tedna.