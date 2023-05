V prihodnjih dneh na avtocestah močno povečan promet

V prihodnjih dneh bo na deželnem avtocestnem omrežju močno povečan promet, opozarja družba Autovie Venete. Kritični dnevi bodo predvidoma četrtek, 1. junija, ponedeljek, 5. junija in torek 6. junija. Gre namreč za običajen pretok tovornjakov in za val dopustnikov, ki bodo ob prazniku v Italiji potovali v smeri turističnih krajev v FVG in Venetu.

Jutri (četrtek) pričakujejo povečan promet že v jutranjih urah, v popoldanskih urah pa bo stanje kritično zlasti na obvoznici pri Mestrah v smeri Trsta.

V petek, 2. junija, in soboto, 3. junija, bo promet povečan zlasti v dopoldanskih urah v obe smeri, zastoji pa bodo nastajali predvsem na cestninskih postajah ob letovičarskih krajih.

Kritična dneva za avtocestni promet bosta ponedeljek in torek, ko bodo znova odpotovali tovornjaki po mirovanju. Promet bo zgoščen v obe smeri, razmere bodo predvidoma najbolj težavne v ponedeljek zjutraj, ko bodo prispeli tovornjaki iz držav vzhodne Evrope, in popoldne v torek.