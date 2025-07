V prihodnjih urah opozarjajo pred močnimi nevihtami

V prihodnjih urah Arso in civilna zaščita iz FJK opozarjata pred močnejšimi nevihtami in krajevnimi neurji. Arso je za celotno Slovenijo razen za severovzhod države objavil oranžno opozorilo, na severovzhodu rumeno. »Lokalno močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Toča lahko poškoduje posevke. Ob hudourniških vodotokih so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo požare,« med drugim piše v opozorilu.

Pred močnejšimi nevihtami danes v FJK do 21. ure opozarja tudi civilna zaščita iz FJK, ki je objavila rumeno opozorilo.

Posamezne močne nevihte so se danes zjutraj že pojavljale na Videmskem, ob 15. uri pa zlasti v severnejših predelih videmske pokrajine.

Jutri bo spremenljivo, ponekod bodo lahko še nastale posamezne krajevne nevihte. Prehodno bo zapihala šibka do zmerna burja in se bo rahlo osvežilo.