V prihodnjih urah ponekod močne nevihte

Vremenska fronta je ravnokar dosegla našo deželo. V zahodnih predelih dežele in ponekod v sosednjem Venetu nastajajo nevihte, mestoma močne. Ponekod na meji med deželama se je malo po 16. uri pojavila tudi toča. Nevihtni oblaki se od zahoda premikajo proti vzhodu in bodo dosegli večji del dežele. V prihodnjih urah se bo oblačnost povsod povečala, mestoma bodo nastajale plohe in nevihte, ponekod lahko tudi močne.

Vremenska slika pa se bo nato že nocoj postopno umirjala. Zapihala bo burja, padavine bodo oslabele in ponehale.

Ponoči se bo postopno delno razjasnilo.

Od jutri do vključno ponedeljka se bo prikazala prava pomladna idila. Prevladovalo bo sončno vreme, iz dneva v dan bo tudi topleje. Jutri bo sprva še pihala šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo v soboto, nedeljo in ponedeljek presegale 20 stopinj Celzija, ponekod se bodo lahko dotaknile 25 stopinj Celzija. Najtopleje bo v ponedeljek.