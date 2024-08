Včeraj zvečer je na lokalni cesti pri Lozicah prišlo do hude prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena 58-letna voznica avtomobila in 45-letni voznik trikolesnika za invalide. Voznica je zapeljala na nasprotno smerno vozišče in trčila v trikolo. Voznik posebnega prevoznega sredstva je bil huje poškodovan in so ga prepeljali v šempetrsko bolnišnico. Policija bo zoper povzročiteljico podala kazensko ovadbo.