V prometni nesreči v Rakitniku poškodovane štiri osebe

Danes, okoli 11.30, se je v naselju Rakitnik na Postojnskem osebno vozilo prevrnilo na streho, poročajo Primorske novice. Cesta je bila nekaj časa zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprta. Gasilci PGD Postojna so požarno in naletno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, postavili vozilo nazaj na kolesa, nudili pomoč reševalcem NMP Postojna pri oskrbi in prevozu dveh poškodovanih oseb v ZD Postojna. V nesreči so bile poškodovane štiri osebe, dve osebi so reševalci odpeljali v nadaljnjo oskrbo vljubljanski klinični center, dve pa sta bili dokončno oskrbljeni v ZD Postojna, je zapisano na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.