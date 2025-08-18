V protestih ranjenih več deset ljudi

V Srbiji so včeraj šesti dan zapored potekali protivladni protesti, med katerimi je bilo doslej ranjenih in pridržanih več deset ljudi. Predsednik Aleksandar Vučić je v nedeljo napovedal odločen odziv, predsednica skupščine Ana Brnabić pa je danes tako za dogodke v minulih dneh kot za novembrsko tragedijo v Novem Sadu okrivila barvno revolucijo.

Protestniki so se v nedeljo med drugim zbrali v Novem Sadu in Nišu, kjer so zahtevali izpustitev pridržanih protestnikov.V Nišu so se po poročanju portala N1 Srbija zbrali pred policijsko postajo, kjer so zahtevali izpustitev petih študentov, ki so jih zvečer nato izpustili iz pripora. V Novem Sadu so se državljani zbrali pred poslopjem sodišča in tožilstva, kjer je potekalo zaslišanje šestih protestnikov, ki so jih pridržali zaradi domnevnega napada na pripadnike posebne enote vojaške policije med sredinimi protesti v mestu.Vučić je na nedeljski izredni novinarski konferenci napovedal odločen odgovor čez nekaj dni, izključil pa je uvedbo izrednega stanja v državi, je poročala srbska javna radiotelevizija RTS.

»Videli boste naše presenetljive odločitve, nato pa sledi odločno ukrepanje. Zdelo se vam bo, da smo se umaknili, a potem odločnost, vse, kar imamo na voljo,« je dejal. Nov val protestov v Srbiji se je začel po torkovem nasilju nad protivladnimi demonstranti v mestih Vrbas in Bačka Palanka blizu Novega Sada, ki so jih podporniki vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) pred prostori stranke obmetavali z različnimi predmeti. Spopadi med protestniki, podporniki SNS in policijo so izbruhnili tudi v naslednjih dneh, v Novem Sadu pa je prišlo do streljanja v zrak.

Množični protivladni protesti pod vodstvom študentov so se v Srbiji začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, ki je zahteval 16 življenj. Protestniki zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo, ker oblasti niso izpolnile njihovih zahtev, pa tudi predčasne parlamentarne volitve. Oblasti proteste označujejo za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države, krivdo zanje pa pripisujejo tudi tujim vplivom in opoziciji.