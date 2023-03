V Reškem zalivu bodo v nedeljo razstrelili podvodno mino

V Reškem zalivu bodo to nedeljo, 19. marca, razstrelili pred nedavnim odkrito podvodno mino iz druge svetovne vojne, poroča časopis La voce del popolo. Točno uro začetka operacij niso sporočili, o njihovem začetku pa bo tamkajšnje prebivalce opozoril zvok siren, ki bodo nato znova zatulile, ko bo vsega konec. Določili so dve varnostni območji. V rdeči coni, ki so jo določili v bližini pristanišča, bodo prebivalce že v soboto pozno zvečer evakuirali, v rumeni pa odsvetujejo kakršno koli gibanje. Na bližnjem območju bo prekinjen tudi cestni, pomorski in letalski promet in bo prepovedano tudi parkiranje, so sporočili že pred nedavnim.

Operacije ob nedeljski razstrelitvi mine bo vodila civilna zaščita v sodelovanju z varnostnimi organi.