V Rimu brez popravkov o Slovencih

V vladni večnamenski uredbi, o kateri trenutno poteka glasovanje v italijanski poslanski zbornici (dokončno naj bi besedilo izglasovali 22. februarja, potem bi ga morali izglasovati še v senatu), ni popravkov senatorke Tatjane Rojc (Demokratska stranka) v zvezi s slovenskim zastopstvom v trgovinskih zbornicah in razpisovanjem natečajev za zaposlovanje učnega osebja v slovenskih šolah v Italiji. Vlada premierja Maria Draghija je namreč zahtevala zaupnico na besedilo, zato ni bilo mogoče vložiti popravkov.

Prvi popravek je zadeval člen št. 11 bis, nanašal pa se je na predlog, da bi število članov svetov in odborov trgovinskih zbornic, ki delujejo na območju, kjer na podlagi zaščitnega zakona št. 38/2001 živi slovenska jezikovna manjšina (dejansko se jemlje v poštev le Trgovinsko zbornico za Julijsko krajino, ne pa tudi tiste za Videm in Pordenon), poveča za enega predstavnika: tega določijo stanovske organizacije, ki so zaradi konsistence in razširjenosti na ozemlju reprezentativne znotraj manjšine. Dejansko gre tu za predstavnika Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, potem ko je v izvršnem organu tržaško-goriške trgovinske zbornice že prisoten predstavnik Kmečke zveze.

Drugi popravek pa se je nanašal na vključitev člena št. 19 bis, določal pa je, da razpise za zaposlovanje učnega osebja šol s slovenskim učnim jezikom v Furlaniji - Julijski krajini pripravi predpostavljeni višji uradnik Deželnega šolskega urada za FJK, ki naj določila glede strukture in načina priprave pisne naloge prilagodi specifiki slovenskih šol.

Senatorka Rojc se je odločila, da bo popravka vložila k novi uredbi, ki naj bi v kratkem začela pot v pristojnih komisijah, za kar ima čas do 25. februarja.