V Rimu Michetti in Gualtieri

20.30: Občinskih volitev se je na državni ravni udeležilo nekaj nad polovico volilnih upravičencev, točneje 54 odstotkov. To predstavlja negativni rekord, ki ga je treba pripisati izrednim razmeram zaradi pandemije, a tudi vse večji oddaljenosti politike ter politikov od realnega življenja ter vsakdanjih problemov ljudi. Pred petimi leti je volilna udeležba presegla 60 odstotkov, a očitno smo živeli v drugačnih razmerah in časih. Najnižjo volilno udeležbo beležijo v največjih mestih kot sta Rim in Milan. V glavnem mestu se bosta v drugem krogu čez dva tedna pomerila Enrico Michetti in Roberto Gualtieri.

17.35: Tajnik Demokratske stranke Enrico Letta je bil izvoljen za poslanca v volilnem okrožju Siena-Arezzo. Letta je po neuradnih rezultatih dosegel skoraj 50 odstotkov glasov in je gladko premagal ostale kandidate. Vodja DS, bo kot kaže, velik zmagovalec teh občinskih volitev v Italiji. Volitve v Toskani so bile potrebne po odstopu lokalnega poslanca Pier Carla Padoana (DS), ki je bil imenovan za predsednika banke Unicredit.

15.45: V Kalabriji je bil za predsednika Dežele po pričakovanjih izvoljen kandidat desne sredine Roberto Occhiuto. Na osnovi vzporednih volitev je presegel 50 odst. glasov in gladko premagal predsedniške kandidate med sabo sprte leve sredine.

15.27: V velikih italijanskih mestih se obeta volilna zmaga leve sredine. Po vzporednih volitvah, ki jih objavljajo mediji, naj bi v Milanu, Neaplju in Bologni že v prvem krogu prevladali županski kandidati leve sredine Giuseppe Sala, Gaetano Manfredi in Matteo Lepore, dvojni krog pa bo potreben v Rimu in v Turinu. V glavnem mestu naj bi se čez dva tedna za županski stolček pomerila Roberto Gualtieri (Demokratska stranka in občanske liste) ter kandidat desne sredine Enrico Michetti, v Turinu pa se obeta dvoboj med Stefanom Lo Russom (leva sredina) in Paolom Damilanom (desna sredina).