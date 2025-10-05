V Rimu nepregledna množica ljudi za Palestino

Po petkovi splošni stavki in demonstracijah za svobodno Palestino, proti izraelskim zločinom v Gazi ter ustavitvi globalne flotilje Sumud se je aktivizem v Italiji v soboto koncentriral na prestolnico, kjer je na sporedu velik protestni sprevod na pobudo Gibanja palestinskih študentov in Arabsko-palestinske demokratične zveze. V dneh, ko se na Bližnjem vzhodu s pogajanji skuša oblikovati težavna pot do morebitnega premirja, se je v Rimu zbrala nepregledna množica ljudi, organizatorji so sprva govorili o 600 tisočih, nato pa o milijonu udeležencev. K shodu je pristopilo več sindikalnih, študentskih in drugih organizacij.

Medtem so shodi še dodatno vžgali politično razpravo, desna sredina poudarja predvsem nasilne izgrede in sporne slogane, medtem ko leva sredina izpostavlja množično angažiranost Italijanov in neodločnost vlade Giorgie Meloni. Ta je danes v Assisiju, na slovesnosti ob 800-letnici smrti sv. Frančiška, pohvalila prizadevanja predsednika ZDA Donalda Trumpa za mir v Gazi.