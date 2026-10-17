V Rimu ob obletnici racije v getu verbalno napadli predstavnike ANPI

Predstavniki Vsedržavnega združenja partizanov Italije (ANPI), ki so se včeraj v Rimu želeli udeležiti spominske slovesnosti ob 83. obletnici nacifašistične racije v rimskem getu, so bili izžvižgani s strani nekaterih pripadnikov tamkajšnje judovske skupnosti. »Kričali so, naj odidemo in da bi nas moralo biti sram,« je povedala Marina Pierlorenzi, predsednica rimske sekcije ANPI. »Napadli so nas, rekoč, da smo ‘pro pal’ (podporniki palestinskega naroda, op. nov.) in da zato ne moremo stati na tem trgu,« je dejala.

V dneh pred slovesnostjo je predsednik judovske skupnosti v Rimu Victor Fadlun dal vedeti, da predstavniki ANPI na njej niso zaželeni, na kar so predstavniki partizanske organizacije odvrnili, da se bodo slovesnosti udeležili »z močjo spomina, zgodovine in vrednot antifašizma, ki jih uteleša demokratična ustava italijanske republike«.

V antifašistični in partizanski organizaciji so spomnili na napad iz letošnjega 25. aprila, ko je pripadnik rimske judovske skupnosti z zračno pištolo streljal na dva udeleženca shoda ob prazniku osvoboditve. Istega dne je prišlo do afere tudi v Milanu, kjer so pripadniki judovske brigade, ki so med shodom nosili izraelske zastave, bili deležni ostrega nasprotovanja in naposled tudi vabila, naj shod zapustijo.