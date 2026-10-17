Vodnika po najboljših vinih in oljih gledata čez mejo

Najnovejša vodnika po najboljših vinih in ekstra deviških oljčnih oljih v Italiji, ki ju izdaja združenje Slow Food, gledata tudi čez mejo, v Slovenijo, saj pri organizaciji ugotavljajo, da vinorodnih in oljkarskih področij ni mogoče oziroma ni pravilno ločevati glede na državne meje. Zato so se na seznamu najboljših znašli tudi proizvajalci s Primorske onstran meje, poleg številnih slovenskih vinarjev in oljkarjev z italijanske strani. Nekateri so bili deležni posebnih omemb in priznanj.

Več posebnih omemb

Kot navajajo v vabilu na sobotno predstavitev 17. vodnika Slow Wine za leto 2027 z degustacijo, ki bo popoldne v Superstudiu Maxi v Milanu, je bilo letos skupno ocenjenih 7809 vin iz cele Italije, v vodniku je 450 proizvajalcev in 900 vin. Tokratni vodnik posvečajo preminulemu ustanovitelju Slow Fooda Carlu Petriniju.

Glede Furlanije - Julijske krajine in slovenske Primorske so zapisali, da se že nekaj let vrstijo prizadevanja vinarjev, organizacij in konzorcijev, da bi tamkajšnjim vinom dali »bolj identitetno preobleko v teritorialnem smislu«. Vodnik zato ne sega le do državne meje, ampak jo presega. Upošteva celotna Brda, Kras, Istro, Vipavsko dolino.

Nekateri slovenski proizvajalci so se prebili do strani vodnika Slow Wine, med njimi je več Slovencev. Naj tu navedemo le posebno omenjene kleti iz FJK in Slovenije. Prestižni naziv polžkov (chiocciole) so prejeli: Borgo San Daniele, Burja, Flaibani, Gravner, Guerila, I Clivi, Edi Keber, Klabjan, La Castellada, Le Due Terre, Damijan Podversic, Ronco del Gnemiz, Ronco Severo, Skerk, Skerlj, Vignani da Duline in Zidarich. Naziv steklenic (bottiglie) so prejeli Borut Blažič, Ferlat, Il Carpino, Nikolas Juretic, Murva, Radikon, Reia, Marjan Simčič, Stroppolatini in Zaro 1348. Naziv kovancev (monete) za posebno dobro razmerje med kakovostjo in ceno pa Borgo Savaian, Ronc dai Luchis in Visintini.

Med olji prvič tudi Slovenija

V ožji izbor vodnika Slow Food po ekstra deviških oljčnih oljih je posebna komisija uvrstila 766 podjetij in 1211 olj. Pri letošnjem izboru je sodelovalo 132 strokovnih sodelavcev iz vse Italije. Vodnik obravnava 600 hektarjev oljkarskih površin v FJK, tokrat pa prvič tudi štirinajst proizvajalcev iz Slovenije od Istre do Brd in Vipavske doline. Tudi v letošnjem letniku je uspešno prestala ocenjevanje peterica oljkarjev s Tržaške. Svoje mesto so tako dobili Radovič iz Nabrežine, Lenardon iz Milj, Boris Pangerc in Rado Kocjančič iz Doline ter Zahar iz Boršta.