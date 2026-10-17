Sejem o sedanjosti in prihodnosti kave

TriestEspresso Expo 2026 bo od 21. do 23. oktobra v kongresnem centru v Starem pristanišču povezoval podjetja iz kavne industrije, od pridelovalcev in uvoznikov do pražarn ter proizvajalcev opreme. Sejem, ki bo letos doživel 12. izdajo, ni namenjen širši javnosti, temveč izključno strokovnim obiskovalcem in poslovnim srečanjem. V ospredju bodo negotove razmere na svetovnem trgu, nove evropske zahteve, trajnostna pridelava in priložnosti na trgih srednje in vzhodne Evrope.

Kot so spomnili na včerajšnji novinarski konferenci na sedežu Trgovinske zbornice, je kava za Trst veliko več kot pijača. Je del njegove zgodovine, gospodarske identitet in mednarodnih povezav. Prihodnji teden bo mesto to vlogo znova postavilo v ospredje. Dogodek bo tudi letos predvsem prostor za navezovanje poslovnih stikov, iskanje novih partnerjev in izmenjavo strokovnega znanja, je povedal predsednik Trgovinske zbornice Antonio Paoletti, ki je poudaril, da bodo razstavni program spremljali strokovni posveti, tržne analize, izobraževanje in tekmovanja barmanov. Sejem organizira Trgovinska zbornice Julijske krajine prek družbe Aries v sodelovanju z Občino Trst in ob podpori združenja Caffè Trieste, Dežele FJK in drugih partnerjev.

Paoletti je izpostavil tudi mednarodni značaj sejma. Med obiskovalci so zastopniki iz 46 držav, med podjetji in operaterji pa so poleg italijanskih prisotni tudi predstavniki Brazilije, Etiopije, Slonokoščene obale, Slovenije, Hrvaške, Malte, Poljske, Nemčije in Španije. Na sejmu sodelujejo tako velike mednarodne družbe kot družinska podjetja in specializirane pražarne.

Sejem bo predstavil skoraj vse stopnje kavne verige: od zelenih kavnih zrn in mednarodne trgovine do praženja, pakiranja, kapsul, kavnih aparatov, mlinčkov, gostinske opreme, logistike in strokovnega svetovanja. Močno bo zastopana tudi lokalna industrija. Uvodno konferenco bodo v sredo ob 11. uri posvetili dobavi zelenih kavnih zrn ter vprašanjem, kako zagotoviti učinkovitejše in odpornejše dobavne verige.