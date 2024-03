V Rimu so mu dodelili sobo med italijanskimi zvezdniki

Potem ko je v minulem tednu nastopil v oddaji na prvem programu vsedržavne televizije RAI, je mladi učenec Glasbene matice Evan Miliani priredbo Bachove arije zaigral tudi v Gallusovi dvorani na sedežu glasbene šole v Rojanu. Zanj so v ponedeljek priredili sprejem, da bi počastili posebni dogodek in se zahvalili tako učencu kot njegovi profesorici Tamari Ražem Locatelli, je dejal ravnatelj GM Manuel Figheli. Medtem ko je v Rimu mladega pianista iz Bazovice spremljal orkester javne televizije RAI, je včeraj na drugem klavirju igrala njegova sestra Aylin. Pri klavirju je sedela tudi Olivia, ki mu z drugimi plišastimi igračami in mamo pomaga pri učenju.

Tamara Ražem Locatelli se je zahvalila vsem, ki so ji bili med pripravo ob strani. Dejala je še, da so jih v Rimu lepo sprejeli in da je Evan imel za odrom zasebno sobo ravno med italijanskimi zvezdniki. »Bil je sproščen, vprašal je, kdaj bo lahko on stopil na oder. Z orkestrom je pred snemanjem poskusil le 10 minut,» je pripovedovala.

Edina negativna plat celotne dogodivščine je bilo obnašanje voditelja Massima Gillettija, je pripomnila, saj so se z režiserji oddaje točno zmenili, da bodo Evana vprašali le, koliko je star in kdaj je začel z učenjem klavirja. »Voditelj pa se tega ni držal in Evanu postavljal neumestna vprašanja, ki bi ga lahko tudi spravila v zadrego. Pri tem je voditelj zagrešil. Sicer se je Evan kljub temu odlično odrezal,» je zaključila Tamara Ražem.

Evana Milianija bodo za uspeh nagradili tudi jutri ob 15. uri v palači deželnega sveta na Trgu Oberdan. Priznanje mu bo izročil predsednik deželnega parlamenta Mauro Bordin.