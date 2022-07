V Rimu so se spomnili slovenskih partizanov

V Italiji so včeraj obeležili padec fašizma. 25. julija leta 1943 je Benito Mussolini po nezaupnici fašističnega sosveta izgubil oblast, kralj Viktor Emanuel III. pa ga je dal aretirati. Pri Vsedržavnem združenju partizanov ANPI so letos sklenili, da dan obeležijo pri spomeniku jugoslovanskim vojnim žrtvam na pokopališču Prima Porta blizu Rima. V nagovorih so se posebej spomnili devetih slovenskih partizanov, ki so jih pred osemdesetimi leti zajeli po znameniti bitki na Nanosu in nato ustrelili v rimski primestni trdnjavi Forte Bravetta. Spomenik jugoslovanskim žrtvam na pokopališču Prima Porta sodi med tri največja tovrstna obeležja v Italiji in je zelo potreben obnove.

Vsedržavni predsednik VZPI-ANPI Gianfranco Pagliarulo, ki je govoril na slovesnosti, je dopisniku RTV Slovenija Janku Petrovcu dejal, da imajo moralno in državljansko dolžnost do teh devetih partizanov, saj o njihovi ustrelitvi nihče v Italiji ne ve nič. Tako kot nihče ne ve nič o mnogih drugih tragičnih dogodkih, ki so se odvili okoli »vzhodne meje« in v času italijanske okupacije Jugoslavije, je naglasil Pagliarulo.

Člani združenja VZPI- ANPI so ob tej priložnosti položili svoj venec ter še enega, ki ga je ob jugoslovanski spomenik in slovensko obeležje poslala Zveza združenj borcev za vrednote NOB. Venec na spomenik je pred nekaj dnevi položil tudi slovenski veleposlanik v Rimu Tomaž Kunstelj.