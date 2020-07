V Rovinju sta včeraj utonili dve osebi. Okrog 13. ure je v morju pred enim od turističnih naselij utonil 65-letni avstrijski državljan. Ob 16. uri pa je pred plažo Borik utonil 74-letni hrvaški državljan. Za oba kaže, da sta bili usodni slabosti. V obeh primerih so na kraj prihiteli reševalci, ki so takoj začeli z oživljanjem, toda žal ni bilo pomoči. Trupli so prepeljali v puljsko bolnišico, kjer bodo opravili obdukciji.