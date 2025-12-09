Dvorana občinskega sveta v Dolini bo dobila ime Edvina Švaba

Jutri bodo dvorano občinskega sveta v Dolini posvetili spominu Edvina Švaba, ki je med letoma 1975 in 1990 bil dolinski župan. Poimenovanje, s krajšo slovesnostjo in odkritjem table, bo ob 11. uri pred dvorano občinskega sveta. Kot smo poročali je tržaška prefektura sklepu prižgala luč na začetku poletja.

Človek dialoga, ki je poudarjal, kar nas povezuje

Edvin Švab (1935-2020) je veliko naredil za skupnost. Bil je župan, ki je uspel zbližati obe jezikovni skupnosti v tem prostoru, ustvarjati in podpirati dialog, tudi s tistimi, ki so bili ideološko in politično na nasprotni strani, vedno z vidika interesa skupnosti, poudarjajo na dolinski občini.

»Odprt je bil do predlogov drugih in je podpiral ter poudarjal to, kar nas povezuje, in nasprotoval tistemu, kar nas ločuje. Veljal je za župana dialoga in vzpostavljanja miru,« so še navedli. Švab si je tudi prizadeval za varstvo okolja Doline Glinščice in je bil med pobudniki prireditve Odprta meja - Confine aperto, ki še vedno poteka.