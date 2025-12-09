Trump meni, da so evropski voditelji šibki

Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju za spletni medij Politico kritiziral evropske voditelje, pri čemer je Evropo označil za »razpadajočo« skupino držav, ki jo vodijo šibki voditelji. Kritičen je bil tudi do evropske politike priseljevanja in prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini.

»Mislim, da so šibki. Mislim pa tudi, da želijo biti politično korektni,« je Trump dejal o evropskih voditeljih. »Mislim, da ne vedo, kaj storiti. Evropa ne ve, kaj naj stori,« je povedal v ponedeljek v 45-minutnem intervjuju za Politico v Beli hiši.

Za razburjenje na stari celini je sicer v minulih dneh poskrbela prejšnji teden objavljena nova ameriška strategija nacionalne varnosti, ki je ostro kritizirala evropsko politiko. V njej je med drugim omenjeno, da se je Evropa zaradi priseljevanja znašla v civilizacijskem zatonu. Nakazuje tudi, da bodo migracije spremenile evropsko identiteto do te mere, da bi to lahko škodovalo zavezništvu z ZDA.

Trump je za Politico vnovič izpostavil to vprašanje, pri čemer je zatrdil, da mesta kot London in Pariz pokajo pod bremenom migracij z Bližnjega vzhoda in Afrike. Brez spremembe politike priseljevanja nekatere evropske države »ne bodo več sposobne preživetja«, je menil Trump, kot edina pozitivna primera pa navedel Madžarsko in Poljsko.

Trump je komentiral tudi prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini, pri čemer pa ne verjame v vlogo evropskih voditeljev pri tem. »Govorijo, a ne dosežejo ničesar, vojna pa se kar nadaljuje in nadaljuje,« je povedal.

Predsednik ZDA je v intervjuju dejal tudi, da bi morali v Ukrajini izvesti volitve, pri čemer je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega obtožil, da vojno izrablja, da bi se jim izognil. »Govorijo o demokraciji, a pride do točke, ko to ni več demokracija,« je še dejal Trump.

Pred današnjim srečanjem s predsednico vlade Giorgio Meloni v Rimu se je Zelenski odzval na Trumpove besede. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa je dejal, da je »vedno pripravljen na volitve«.

Trumpovi komentarji o Evropi prihajajo v še posebej negotovem času, ko evropski voditelji izražajo vse večjo zaskrbljenost, da bi lahko ameriški predsednik pri reševanju vojne v Ukrajini prepustil Kijev in njegove evropske zaveznike same sebi.

V intervjuju Evropejcem ni ponudil nobenega zagotovila glede tega, dejal je le, da je Rusija očitno v močnejšem položaju kot Ukrajina, še navaja Politico.