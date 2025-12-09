Najboljša športnika spet Garnbret in Pogačar

Športna plezalka Janja Garnbret in kolesar TadejPogačar sta najboljša športnika leta 2025. Oba sta bila v izboru Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) najboljša že tretje leto zapored. Priznanja najboljšim so tudi letos podelili v Cankarjevem domu, prvič v treh kolektivnih kategorijah.

Za najboljšo ekipo preteklega leta so bili v moški konkurenci izbrani nogometaši Celja, v glasovanju za žensko ekipo leta je zmagala odbojkarska reprezentanca, moška skakalna reprezentanca Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc in Lovro Kos pa je bila izbrana za najboljšo ekipo v individualnih športih.

Garnbret, ki je letos četrtič postala svetovna prvakinja na balvanih in tretjič v težavnostnem plezanju, je v glasovanju DŠNS prejela 271 točk. Šestindvajsetletna Korošica je obenem v svetovnem pokalu pa pred domačimi navijači v Kopru vpisala 49. zmago v svetovnem pokalu, poleg tega pa izpeljala dobrodelni plezalni maraton s 100 preplezanimi smermi v 24 urah.

Pogačar, ki je v letošnji sezoni še četrtič slavil na kolesarski dirki po Franciji, je zbral 321 točk. Slovenski as je konec septembra v Ruandi z novo mojstrovino ubranil naslov svetovnega prvaka na cestni dirki, takoj zatem pa slavil še zmago na evropskem prvenstvu. Pogačar je kraljeval tudi na spomenikih, slavil je po Flandriji, na dirki Liege-Bastogne-Liege in po Lombardiji, drugi je bil na dirki Pariz-Roubaix, tretji pa na Milano Sanremo.

Moška reprezentanca v smučarskih skokih v postavi Lovro Kos, Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc je bila za obrambo naslova svetovnih prvakov izbrana za najboljši kolektiv v individualnih športih. Skakalci so zbrali 63 točk, precej več od drugouvrščene moške namiznoteniške ekipe (23).