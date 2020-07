V Selah končno napočil čas za dvojezični napis

Več let trajajoča zgodba o dvojezični tabli za zaselek Sele (nemško Sielach) v občini Žitari vasi v okraju Velikovec se je le še uspešno končala.

ŽUPAN KLONIL PRITISKOM

Očitno na pritisk urada predsednika države Alexandra van der Bellna kot tudi deželnega glavarja Petra Kaiserja je župan občine Žitara vas Jakob Strauß ugodil dolgoletni zahtevi večine vasice s 180 prebivalci in jo predložil občinskemu svetu. Občinski svetniki so minuli petek s15 glasovi za in štirimi proti izglasovali sklep za postavitev dvojezičnega napisa v Selah.

Dvojezično tablo bodo slovesno in ob prisotnosti predsednikov Avstrije in Slovenije, Alexandra van der Bellna in Boruta Pahorja, postavili točno ob 100. obletnici koroškega plebiscita 10. oktobra letos.