V Sežani našli v Italiji ukradeno toyoto rav

Sežanski redarji so danes zjutraj opazili na cesti, ki pelje do terminala v Sežani, sumljiv parkiran avtomobil toyota rav 4 in obvestili policiste. Slednji so prispeli na kraj in ugotovili, da je vozilo odklenjeno, brez kontaktnega ključa, nekdo pa ga je tam pustil s prižganimi pozicijskimi lučmi. Gre za toyoto rav 4, črne barve. Zaradi suma, da gre za ukradeno vozilo, so policisti kontaktirali italijanske kolege in dobili pritrdilen odgovor. Vozilo je bilo v ponedeljek ukradeno v Italiji. Policisti so opravili ogled vozila in ga zasegli. Nadaljujejo z zbiranjem informacij.