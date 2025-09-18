V Sežani sinoči avto trčil v motor

Koprske policiste so sinoči ob 20.57 obvestili o prometni nesreči v Sežani, v kateri se je ena oseba lažje poškodovala. Na kraju so ugotovili, da je 74-letna voznica avtomobila iz okolice Sežane pri vključevanju iz stranske ceste na glavno cesto izsilila prednost 51-letnemu motoristu iz Italije, ki je pravilno pripeljal iz centra Sežane proti državni meji. V nesreči se je lažje poškodoval, pri čemer ga je na urgenco odpeljala sama povzročiteljica nesreče. Policisti bodo voznici izdali plačilni nalog.