Četrtek, 18 september 2025
V Sežani sinoči avto trčil v motor

Motorista je na urgenco odpeljala povzročiteljica nesreče

Spletno uredništvo |
Sežana |
18. sep. 2025 | 11:45
    Policisti bodo povzročiteljici izdali plačilni nalog, fotografija je simbolična (ARHIV)
Koprske policiste so sinoči ob 20.57 obvestili o prometni nesreči v Sežani, v kateri se je ena oseba lažje poškodovala. Na kraju so ugotovili, da je 74-letna voznica avtomobila iz okolice Sežane pri vključevanju iz stranske ceste na glavno cesto izsilila prednost 51-letnemu motoristu iz Italije, ki je pravilno pripeljal iz centra Sežane proti državni meji. V nesreči se je lažje poškodoval, pri čemer ga je na urgenco odpeljala sama povzročiteljica nesreče. Policisti bodo voznici izdali plačilni nalog.

