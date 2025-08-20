Sreda, 20 avgust 2025
Kronika

V Sežani ustavili tihotapca migrantov

Prevažal je pet oseb, ki so nezakonito prečkale državno mejo

Spletno uredništvo |
Sežana |
20. avg. 2025 | 15:07
Sežanski policisti so včeraj zjutraj v Sežani ustavili in kontrolirali osebni avtomobil Hyundai IX35, nemških registrskih tablic, ki ga je vozil 37-letni državljan Pakistana. V avtomobilu je prevažal pet oseb. Ugotovili so, da gre za tri državljane Kitajske in dva državljana Turčije, ki so nezakonito prečkali državno mejo. Policisti so vozniku na kraju odvzeli prostost in ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Potnike, ki so na kraju izrazili namero za mednarodno zaščito, so prepeljali v azilni dom.

