V Sežani zagorela hiša

Včeraj okrog 18.02 so koprske policiste obvestili o požaru v stanovanjski hiši v okolici Sežane, poročajo Primorske novice. Policisti so ugotovili, da je do požara prišlo v spodnjem delu hiše, kjer je delavnica in sicer je zagorelo na enem od strojev, nakar se je ogenj razširil tudi drugod po pritličju ter tudi na sosednjo hišo.

Posredovalo je skupno 15 gasilcev ZGRS Sežana in PGD Sežana. Ko so prispeli na kraj, je bil požar že polno razvit. Gasilci so z gašenjem zaključili nekaj po 20. uri, enega od stanovalcev hiše pa so zaradi vdihavanja dima odpeljali na preventivni pregled v SB Izola. Nastala je večja materialna škoda.