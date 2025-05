V Sežani zasegli skoraj tono konoplje

Finančna uprava Republike Slovenije je pred dobrima dvema tednoma v Sežani opravljala carinsko kontrolo blaga, ki je bilo iz Tajske poslano na Nizozemsko z ladjo, od tam pa s tovornjakom proti Sloveniji. Osebje finančne uprave je med pregledom domnevnega čaja (bilo ga je za devet palet in 140 kartonastih škatel) ugotovilo, da se je v nekaterih zavojih nahajala snov, ki se je po videzu in vonju razlikovala od večine. Posumili so, da gre za kakšno prepovedano drogo.

Koprski kriminalisti so v nadaljevanju opravili temeljit ogled pošiljke in poslali sumljiv zavoj v Nacionalni forenzični laboratorij. S kemijsko analizo so izvedenci ugotovili, da gre za konopljo. Med pravilno deklariranim blagom je je bilo za 925 kilogramov, ta pa je bila že pakirana v manjših zavojih po približno 300 gramov. Na črnem trgu bi teh 925 kilogramov bilo vrednih 2,3 milijona evrov.

Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami preti zaporna kazen med enim in petnajstimi leti.