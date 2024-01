V silovitem trčenju eden od voznikov hudo poškodovan

Na deželni cesti št. 252, ki je znana kot Napoleonska cesta, sta včeraj na območju občine Bertiolo na Videmskem okrog 19.30 silovito trčila avtomobila. Dve osebi sta se poškodovali, ena huje. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so jo prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rdečo triažno kodo, drugo osebo, ki se je lažje poškodovala, pa v bolnišnico v Palmanovi, kamor so jo sprejeli z zeleno triažno kodo. Na kraju so bili še gasilci, ki so zavarovali območje in so odpravili posledice nesreče ter karabinjerji, ki so uravnavali promet in preiskujejo vzroke nesreče. Promet je bil upočasnjen do 23. ure.