V skladiščih plina v EU za zdaj dovolj plina

Medtem ko bo ruski energetski velikan Gazprom danes za tri dni ustavil dobavo plina po Severnem toku 1, so skladišča plina v EU po podatkih združenja sistemskih operaterjev plinske infrastrukture v EU napolnjena 80,2-odstotno. To pomeni, da je napolnjenost skladišč več kot dva meseca pred rokom presegla osnovni cilj uredbe EU o skladiščenju plina, ki so jo države potrdile konec junija, veljati pa je začela v začetku avgusta. Članice unije so za zagotovitev kolikor toliko nemotene oskrbe s plinom v jesensko-zimski sezoni na predlog Evropske komisije sprejele več dodatnih ukrepov. Eden od teh je omenjena uredba o skladiščenju plina.

Tokratno zaprtje plinovoda, ki se ravnokar udejanja, so tudi tokrat utemeljili z rutinskimi vzdrževalnimi deli. Gazprom je v preteklih mesecih že drastično zmanjšal dobavo plina Nemčiji, za kar so okrivili manjkajoče turbine na plinovodu Severni tok 1. Te na popravilo pošiljajo v Kanado, postopek pa zapletajo sankcije Zahoda proti Rusiji. Zaradi vzdrževalnih del se plinovod zaprl že 11. julija, dobava pa je po njem znova stekla 21. julija.

Po novi uredbi Evropske komisje bi morala biti skladišča do 1. novembra 80-odstotno napolnjena, v prihodnjih letih pa 90-odstotno. Obenem določa, da bo skušala unija letos skupaj napolniti 85 odstotkov skladiščnih zmogljivosti. Obveznost posamezne članice za polnjenje bo omejena na 35 odstotkov letne porabe plina v zadnjih petih letih.

Za države, ki nimajo skladiščnih zmogljivosti, to je tudi Slovenija, začasni dogovor določa, da bodo imela njihova podjetja dostop do rezerv plina v drugih državah. Na voljo jim bo skladiščna zmogljivost, enakovredna 15 odstotkom letne porabe plina v zadnjih petih letih, pri čemer bodo morala prispevati tudi k pokrivanju finančnega bremena obveznosti skladiščenja.

Slovenski dobavitelji imajo skladiščne zmogljivosti v sosedah Italiji, Avstriji in Hrvaški. Pozitivne novice prihajajo tudi iz teh držav. Italijanska skladišča so napolnjena skoraj 82-odstotno, Hrvaška 76-odstotno, avstrijska pa 66-odstotno. V zadnjih dveh državah se v zadnjih tednih hitro polnijo.