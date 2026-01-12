V Sloveniji bo bencin dražji, dizel cenejši

Cene reguliranih naftnih derivatov v Sloveniji se bodo jutri spremenile. Liter 95-oktanskega bencina bo ob nespremenjenih trošarinah z 1,384 evra dražji za 0,3 centa, liter dizla pa se bo za toliko pocenil in bo stal 1,404 evra. Kurilno olje se bo pocenilo za 0,1 centa na 1,007 evra za liter, so sporočili s slovenskega ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Nove cene bodo na vseh bencinskih servisih in pri ponudnikih kurilnega olja veljale do vključno 26. januarja.Če ne bi regulirali cen, bi bilo treba po ocenah pristojnega ministrstva za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,464 evra, za liter dizla 1,486 evra in za liter kurilnega olja 1,110 evra.