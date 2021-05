V Sloveniji bo steklo cepljenje mlajših od 50 let

Predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša je danes na Twitterju napovedal, da bo od ponedeljka steklo cepljenje tudi vseh odraslih, mlajših od 50 let. “Do poletja bomo zagotovili dovolj cepiva za vse. Bodimo odgovorni do sebe in drugih, cepimo se in zdržimo še nekaj tednov. Čas je za normalno poletje,“ je zapisal slovenski premier. Nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja Jelko Kacin je v sredo sporočil, da ima Slovenija maja zagotovljenih najmanj 450.000 odmerkov štirih vrst cepiv proti covidu-19, kar bo pospešilo cepljenje. Ob tem je Kacin napovedal še dodatne količine cepiv, zato je vse pozval k odločitvi za cepljenje. Danes bo obenem minister za zdravje Janez Poklukar predstavil novo aplikacijo za naročanje, ki bo omogočala tudi lažje spremljanje poteka cepljenja po državi. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo skupno doslej s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 449.477 oseb, z dvema odmerkoma pa 228.369.