V Sloveniji jutri cenejša goriva

Cene naftnih derivatov se bodo ob nespremenjenih trošarinah s torkom znižale. V naslednjih 14 dneh bo treba za liter 95-oktanskega bencina po državi odšteti 1,437 evra, kar je 2,8 centa manj kot v trenutnem 14-dnevnem obdobju. Liter dizla bo z 1,487 evra cenejši za 1,1 centa, liter kurilnega olja pa z 1,087 evra za en cent.

Vlada v trošarine ob padcu cen nafte in naftnih derivatov na svetovnem trgu ni posegala. Cene pogonskih goriv so sicer od julija regulirane na vseh bencinskih servisih po državi, torej na avtocestnem omrežju in zunaj njega. Nadaljevanje regulacije in omejevanja marž skupaj s širitvijo sistema na avtocestne bencinske servise je razburilo trgovce na čelu s Petrolom.

Med največjim igralcem na trgu in vlado je prišlo do spora, Petrol pa je zaradi po njihovih navedbah izrazito neugodnega regulativnega okolja sprejel več ukrepov. Med drugim je začasno zaprl štiri manjše bencinske servise na obrobnih delih države, grozi pa z zaprtjem dodatnih.

Če ne bi regulirali cen, bi bilo treba po ocenah ministrstva za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,517 evra na liter, za liter dizla okoli 1,569 evra in za liter kurilnega olja 1,190 evra.