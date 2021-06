V Sloveniji konec razglasitve pandemije

V Sloveniji z današnjim dnem, 16. junijem, ni več razglašena epidemija covida-19. Prvič je bila razglašena 12. marca lani in je trajala do 31. marca. Znova je slovenska vlada nato epidemijo razglasila 19. oktobra in je trajala do vključno 15. junija letos.

Stanje je torej v normalizaciji, kljub temu pa se ne bodo sprostili vsi epidemiološki ukrepi. Zaščitne maske so tako še vedno obvezne v zaprtih prostorih in na prostem, kjer ni možno upoštevati medsebojne razdalje 1,5 metra, obvezno je tudi razkuževanje rok in upoštevanje pravila PCT - preboleli, cepljeni, testirani. Le omenjene kategorije lahko vstopajo v notranje prostore gostinskih lokalov, v turistične objekte, igralne salone, bazene in obiskujejo sejme ter kongresne dejavnosti. Pogoj PCT pa ne velja za mlade pod 18. letom. Na dogodkih, kjer se zbira več ljudi, kot so lahko javne prireditve in shodi, pa tudi obiski knjižnic in muzejev ter trgovin, še vedno velja pravilo enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov površine.