Fedriga sprejel novega generalnega konzula RS v Trstu Tomaža Kunstlja

Deželni predsednik Furlanije Julijske krajine Massimiliano Fedriga se je danes srečal z novim generalnim konzulom Republike Slovenije Tomažem Kunstljem. Ob začetku njegovega štiriletnega mandata mu je izrekel dobrodošlico in zaželel uspešno delo ter poudaril trdnost odnosov med Slovenijo in Italijo.

Kunstelj prihaja v Trst z bogatimi diplomatskimi izkušnjami. Med letoma 2019 in 2022 je bil slovenski veleposlanik v Italiji, v tem obdobju pa je sodeloval pri nekaterih najbolj pomembnih dogodkih v sodobnih slovensko-italijanskih odnosih. Med drugim je bil veleposlanik ob prenosu lastništva tržaškega Narodnega doma na slovensko manjšino. Posebej odmevno je bilo tudi njegovo sodelovanje ob zgodovinskem obisku obeh predsednikov, Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja, pri Bazovskem šohtu.

Fedriga je v pogovoru posebej izpostavil tudi uspeh projekta GO!2025, ko sta Gorica in Nova Gorica kot prva čezmejna evropska prestolnica kulture povezali obe strani meje. Po njegovih besedah so rezultati projekta pokazali, kako pomembno je skupno sodelovanje za razvoj celotnega območja. Pomemben del pogovorov sta posvetila tudi vprašanju varstva narodnih skupnosti, Slovenija in Italija si prizadevata za zaščito slovenske narodne manjšine v FJK ter italijanske skupnosti v Sloveniji.