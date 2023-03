Opolnoči sta se v Sloveniji pocenila dizelsko gorivo in kurilno olje, cena bencina pa je ostala nespremenjena. Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od danes, 28. marca 2023, do vključno torka 11. aprila 2023, izven avtocestnega križa znašale 1,374 evra za liter bencina, 1,449 evra za liter dizelskega goriva in 1,043 evra za liter kurilnega olja.