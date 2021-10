V Sloveniji občutno poskočilo število primerov mišje mrzlice

Število primerov mišje mrzlice v Sloveniji je letos občutno poskočilo v primerjavi s preteklim letom. Nacionalni inštitut za javno zdravje je prejel prijave o 562 primerih, medtem ko je lani prejel le 14 prijav. Največ primerov so zabeležili v goriški statistični regiji, kjer jih je bilo 253, in sicer največ v občini Nova Gorica, kjer so našteli 77 primerov.

Med obolelimi je 240 oseb potrebovalo bolnišnično zdravljenje, ena oseba pa je umrla.

NIJZ je letos zabeležil tudi precej več primerov zajčje mrzlice, na katero so prvič javno opozorili aprila letos.

NIJZ med drugim poziva k previdnosti ob opravilih, kjer bi lahko ljudje prišli v stik z mišjimi ali zajčjimi iztrebki, kot sta denimo čiščenje kleti ali drvarnic. Opozarjajo pa tudi na previdnost pri gibanju in pri delu v naravi.