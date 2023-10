V Sloveniji od polnoči nižje cene bencina in dizla

Cene 95-oktanskega bencina in dizla so se v Sloveniji na servisih zunaj avtocest opolnoči kljub zvišanim trošarinam znižale. Liter bencina se je pocenil za 5,2 centa na 1,536 evra, liter dizelskega goriva pa za 1,3 centa na 1,651 evra. Za liter kurilnega olja je treba odšteti 1,6 centa manj, to je 1,233 evra. Te cene bodo veljale do vključno 23. oktobra, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Slovenska vlada je na včerajšnji dopisni seji zvišala trošarine za vse tri vrste goriva. Za neosvinčeni bencin se trošarina z 0,41349 evra na liter zvišuje na 0,45571 evra na liter, za dizel z 0,38277 evra na liter na 0,39365 evra na liter in za kurilno olje z 0,07875 evra na liter na 0,09141 evra na liter.

Kot so zatrdili, budno spremljajo razmere na trgu naftnih derivatov in s prilagajanjem trošarin ohranjajo dostopne maloprodajne cene. Hkrati pa si morajo »glede na trenutne razmere, ko vlada namenja finančna sredstva za obnovo prizadetih območij po katastrofalnih avgustovskih poplavah, prizadevati tudi za doseganje javno finančne vzdržnosti.«