V Sloveniji oranžno opozorilo tudi danes in jutri

Arso je tudi za danes in jutri zaradi pričakovanih izdatnih padavin objavil oranžno opozorilo. V večjem delu Slovenije bo danes in v noči na sredo obilneje deževalo, krajevno se bodo pojavljali dolgotrajnejši nalivi, so med drugim zapisali. Težišče padavin bo predvidoma v vzhodni polovici Slovenije.

Pretok Drave je na meji z Avstrijo ustaljen pri pretoku okoli 1000 m3/s, opozarja Arso. V spodnjem toku pa Drava še narašča. Poplavljene površine dolvodno od jezu Markovci se bodo danes povečevale. Popoldne in zvečer bodo močneje narasli tudi pritoki Drave. Popoldan in ponoči bo predvidoma narasla tudi reka Mura, ki se bo razlivala znotraj protipoplavnih nasipov.

Reke in hudourniški vodotoki v Podravju, predvsem na Koroškem ter reke v porečju Savinje bodo čez dan in v noči na sredo še naraščale. Zaradi spremenjenih odtočnih razmer lahko reke in hudourniki poplavljajo na neobičajnih območjih. Ob močnejših nalivih se lahko razliva tudi zaledna voda.