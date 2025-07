V Sloveniji rahla podražitev pogonskih goriv

Cene naftnih derivatov se bodo v Slovenji jutri malenkost zvišale. V naslednjih 14 dneh bo treba za liter 95-oktanskega bencina po državi odšteti 1,438 evra, kar je 0,1 centa več kot zdaj. Liter dizla bo z 1,492 evra dražji za 0,5 centa, liter kurilnega olja pa z 1,093 evra za 0,6 centa.

Cene pogonskih goriv so sicer od julija regulirane na vseh bencinskih servisih po državi, torej na avtocestnem omrežju in zunaj njega. Nadaljevanje regulacije in omejevanja marž skupaj s širitvijo sistema na avtocestne bencinske servise je razburilo trgovce s Petrolom na čelu.