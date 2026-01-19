V Sloveniji se napoveduje t.i. viseči parlament

Po javnomnenjski anketi, ki jo je za RTV Slovenija opravila agencija Mediana, bi parlamentarni prag v Sloveniji na volitvah konec marca prestopilo sedem strank, torej dve več kot v sedanjem sklicu. Največ poslanskih mandatov bi dobila stranka SDS, ki bi imela v novem državnem zboru 29 poslancev, Gibanje Svoboda bi s 24 poslanci postalo druga najmočnejša stranka, Socialnim demokratom bi pripadlo devet poslanskih sedežev, Demokrati Anžeta Logarja bi zasedli sedem poslanskih sedežev, enako število poslancev bi dobila tudi skupna lista Levice in Vesne. Novi Sloveniji bi pripadlo šest poslanskih mandatov, v parlament pa bi prišla tudi nova stranka Resni.ca s prav tako šestimi poslanci.

Če bi do marca razmerja med strankami ostala enaka, se v Sloveniji napoveduje t. i. viseči parlament. Prav tako bo precej težko sestaviti vlado. V rahli prednosti so sicer stranke desne sredine, ki bi skupno imele 42 poslancev, sedanja levosredinska koalicija bi dobila 40 poslanskih mandatov. O tem, kakšna bo nova vlada, bi po tej napovedi odločala stranka Resni.ca.

Državni zbor sestavlja devetdeset poslank in poslancev. Dva zajamčena mandata pripadata italijanski in madžarski narodni skupnosti.