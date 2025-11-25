V Sloveniji se pričenja smučarska sezona

Minulo sneženje in zadosti nizke temperature za izdelovanje tehničnega snega letos nekaterim žičničarjem omogočajo, da že v novembru zaženejo naprave za začetek smučarske sezone. Na Kopah bodo sezono z brezplačno nočno smuko zaceli v četrtek, na Rogli sezono začenjajo v petek, na Krvavcu pa v soboto. Priprave je sicer nekoliko zmotil zadnji dež.

Na Kopah bodo novo zimsko sezono uradno zagnali ta četrtek, 27. novembra. Prvič letos bodo pognali nočno smuko, ki bo potekala med 18. in 21. uro, za vse obiskovalce pa bo v zahvalo za zvestobo in podporo brezplačna.

Ta petek smučarsko sezono začenjajo na Rogli. Žičniške naprave, 6-sedežnica Mašinžaga, 4-sedežnica Planja, vlečnica Uniorček in pokrit otroški tekoči trak ob smučarski progi Uniorček, bodo obratovale med 9. in 16. uro. Do preklica bodo veljale prilagojene cene dnevnih smučarskih vozovnic, so dodali. Tekaški center Rogla bo obratovati začel takoj, ko bodo to dopuščali snežni pogoji.

Dan pozneje novo smučarsko sezono odpirajo na Krvavcu. Kaj vse bo obratovalo, bo znano na dan odprtja glede na vremenske razmere.

Na Voglu, kjer so povsem odvisni od naravnega snega, trenutno še ne morejo napovedati, kdaj točno bodo odprli smučarsko sezono, so povedali v Žičnicah Vogel. Imajo nekaj snega, a je minulo noč tudi obilno deževalo.

Na Golteh so trenutno v procesu zamenjave vlečne vrvi na nihalki. Prizadevajo si, da bi smučišce odprli v drugem vikendu decembra. V Smučarskem centru Cerkno predvidevajo, da bodo smučarsko sezono zaceli v soboto, 20. decembra, če bodo to takrat omogočale snežne razmere. V zadnjih dneh je na smucišču zapadlo 15 centimetrov novega snega.

Kdaj bodo žičniške naprave pognali v Kranjski Gori, trenutno uradno še ni znano, se pa sicer Turizem Kranjska Gora pripravlja na to, da to soboto začne zimsko sezono. Uradni ski opening je napovedan za 13. in 14. december.