V Sloveniji spremenili volilni sistem za italijansko in madžarsko skupnost

V Sloveniji je Državni zbor z 80 glasovi za in 9 proti sprejel novelo zakona o volitvah v DZ, s katero sta poslanca manjšin predlagala poenostavitev sistema volitev predstavnikov madžarske in italijanske narodne skupnosti. Po novem bo t. i. sistem borda, ki je po splošni oceni zastarel in volivcem nerazumljiv, zamenjal enokrožni večinski volilni sistem. Predlog sta v parlamentarno proceduro vložila poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti Felice Žiža in Ferenc Horvath.

Žiža je povedal, da imajo pripadniki narodnih skupnosti že od leta 1992 velike težave pri uveljavljanju pasivne in aktivne volilne pravice. Sistem je namreč zapleten. Pripadniki narodnih skupnosti označijo na glasovnici prednostni vrstni red s številkami od 1 naprej, kandidatu pa se za vsako prvo mesto dodeli toliko točk, kolikor je kandidatov na glasovnici. Točke se nato seštevajo, izvoljen je kandidat z največ točkami. Po večinskem volilnem sistemu, ki ga prinaša novela, bo volivec glasoval samo za enega kandidata, zmagal pa bo tisti z največjim številom glasov.

»Volilni sistem je bil v teoriji zelo v redu, v praksi pa težko razumljiv in je ljudi večkrat tudi zavedel. Jasno je, da je treba slediti rešitvam, ki so ljudem razumljive,« je podporo noveli utemeljil Branko Grims (SDS). Podobno so ocenili v preostalih poslanskih skupinah, podporo so odrekli le v Levici, kjer so opozorili, da v obeh narodnih skupnostih ni enotnega mnenja. Po besedah Mateja T. Vatovca jih moti, da rešitev pomeni utrjevanje moči že izvoljenih in omejevanje konkurence.