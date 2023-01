V Sloveniji težave zaradi obilnega sneženja

Iz različnih delov države, kjer je ponoči zapadlo več snega, poročajo o snegolomu. Polomljeno drevje in veje ovirajo promet, na delu pa so vzdrževalci cest, gasilci in delavci elektrodistribucijskih podjetij. Zaradi podrtih elektro drogov in pretrganih električnih vodnikov so namreč ponekod ostali brez oskrbe z elektriko. O več snegolomih poročajo s Koroške. Med drugim podrta drevesa ovirajo promet na območju občine Ravne na Koroškem, v naseljih Zelen Breg in Podgora. Posredovali so poklicni gasilci in delavci komunalnega podjetja.

Delavci komunalnega podjetja so posredovali tudi v Pamečah v slovenjgraški občini, kjer se je na cesto podrlo drevo.

Sneg je podiral drevje tudi na širšem območju Dravograda. »V Vuhredu je drevo padlo na avtomobil, ni pa bilo poškodovanih. Tudi drugje je bilo nekaj prometnih nesreč z materialno škodo,« je za STA povedala vodja slovenjgraškega regijskega centra za obveščanje Nada Jeseničnik Krajnc.

Ceste po Koroškem so po njenih besedah spolzke, zimske službe pa se trudijo s čiščenjem. V občini Črna na Koroškem je v višje ležečih območjih zapadlo tudi do pol metra novega snega, na okoli 1000 metrih nadmorske višine okoli 30 centimetrov, v Črni je okoli 25 centimetrov snega, je za STA povedala županja občine Romana Lesjak. Nekaj težav imajo zaradi okvar plugov, a zadeve po njenih besedah rešujejo.

Na Gorenjskem je ponoči zapadlo od 10 do 25 centimetrov snega, v višje ležečih predelih pa tudi več kot pol metra. Okoli pol metra novega snega je tako na Pokljuki, več kot 40 centimetrov pa tudi na Vršiču, na Korenskem sedlu celo 60 centimetrov, kažejo merilne postaje Agencije RS za okolje. 40 centimetrov snega je zapadlo tudi v Ratečah in na Jezerskem, na območju Bohinja pa okoli 25 centimetrov. Na območju Kranja je snežna odeja visoka okoli 10 centimetrov.

Zjutraj o poročali o več primerih snegoloma na območjih Radovljice, Kranja in Škofje Loke. Na Bledu je zaradi stika drevesa z žico daljnovoda prišlo tudi do manjšega požara. Vrh drevesa je zagorel, vendar je požar do prihoda gasilcev že ugasnil.

Moker in težak sneg na Gorenjskem povzroča tudi nekaj težav pri oskrbi z električno energijo. Na področju Jelendola in Kamne Gorice je podrto drevje pretrgalo električne vodnike. Trenutno je brez električne energije približno 400 uporabnikov, so sporočili iz Elektra Gorenjska in pojasnili, da se dežurne ekipe na terenu trudijo vzpostaviti rezervno napajanje.

Tudi na širšem območju Ljubljane sneg povzroča težave. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje poročajo o podrtih drevesih in elektro drogovih. Po podatkih Elektra Ljubljana je bilo v njihovem omrežju zaradi posledic sneženja brez elektrike tudi skoraj 7900 odjemalcev, po zadnjih podatkih je brez električne energije še 136 transformatorskih postaj, kar je približno 1500 uporabnikov omrežja.

Zaradi obilnih snežnih padavin na območju občin Idrija in Cerkno se je podrlo več dreves na regionalni cesti Spodnja Idrija-Želin in Želin-Cerkno, kjer so na delu dežurne službe cestnega podjetja. Podrta drevesa so tudi na lokalni cesti Gore-Idrija in na cesti Zavratec-Žirovnica, kjer posredujejo gasilci. Gasilci odstranjujejo padla dreves a tudi na cesti Idrija-Vojsko.