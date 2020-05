V Sloveniji včeraj ob 706 testiranjih niso potrdili nobene nove okužbe z novim koronavirusom. Prav tako že tretji dan zapored niso zabeležili novih smrtnih žrtev. Skupno število potrjenih okužb je tako ostalo pri 1473, skupno število umrlih pa pri 108. Hospitaliziranih je bilo, kot v sredo, sedem bolnikov s covidom-19 in na intenzivni negi ostajata dva bolnika. V Sloveniji so do četrtka skupno opravili 77.916 testiranj.