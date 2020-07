V Sloveniji so včeraj ob 1325 testiranjih potrdili 23 okužb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je 12 bolnikov, eden več kot nedeljo. Na intenzivni negi ni nobenega bolnika s covidom-19, včeraj pa so eno osebo tudi odpustili v domačo oskrbo. Doslej so v Sloveniji skupno potrdili 1739 okužb, umrlo pa je 111 bolnikov s covidom-19.

Med včerajšnjimi novimi potrjenimi okužbami so po en primer tudi iz občin Postojna, Ilirska Bistrica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.