V Sloveniji začetek prižiganja praznične okrasitve

V številnih slovenskih mestih bodo v prihodnjih dneh prižgali praznične luči. Obetajo se tudi številni dogodki, ki napovedujejo uradni začetek veselega decembra.

Prvi so luči 16. novembra prižgali v Arboretumu Volčji Potok.V Ljubljani stavijo na Veso(e)lje življenja, Maribor bo zasijal dan pred Ljubljano. Prestolnica bo v prazničnih lučeh zažarela v petek ob 17. uri s slovesnim prižigom na Prešernovem trgu. Istočasno bodo odprli tudi praznične sejme.

50 kilometrov lučk in 850 skulptur

Ljubljano bo krasilo 50 kilometrov novoletnih lučk ter približno 850 umetniških skulptur in svetlobnih likov. Kot so sporočili z ljubljanske občine, je velik del teh zasnovan na novo. Poleg glavne jelke na Prešernovem trgu, ki v višino meri 21 metrov, bo v mestu še devet okrasnih smrek in 89 zelenih dreves, ki jih bodo po koncu adventnega časa vrnili v naravo.

Bepop, Perpetum Jazzile in Fantazima

V Novi Gorici bodo praznične luči zažarele v nedeljo. Mesto bo v adventni čas stopilo ob ritmih priljubljene glasbene skupine Bepop, ob 19. uri pa pripravljajo še nastop svetovno uveljavljene skupine Perpetuum Jazzile.

Koper bo v že tradicionalno Fantazimo vstopil naslednji petek, 6. decembra, ko bodo luči slovesno prižgali na Titovem trgu. Ob tem bodo ob podpori mladih plesalcev, pevcev, godbenikov in telovadcev uprizorili gledališko, plesno, glasbeno pravljico za najmlajše.